Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребёнка

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий ежемесячные выплаты после рождения или усыновления первого и второго ребёнка. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно законопроекту, выплаты будут получать граждане России, постоянно проживающие на территории страны, если у них появился ребёнок, начиная с 1 января 2018 года. Кроме того, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной в регионе. Ежемесячная выплата назначается на один год. Её можно будет продлить до достижения ребёнком 1,5 лет.

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что средний размер выплаты составит составит около 10,5 тыс. рублей. Минимальную сумму будут выплачивать жителям Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа.

Ранее, в конце ноября, Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для молодых семей, у которых появился первый ребёнок. По его словам, в течение первых трёх лет на эту выплату из бюджета выделят 144,5 млрд рублей. Президент также предложил продлить до 2022 года программу поддержки молодых семей, которая подразумевает выплату материнского капитала. В прошлом году сумма материнского капитала составила 453 тыс. 26 рублей. Размер маткапитала не планируется индексировать до 2020 года.