Путин подписал указ об обеспечении экономической стабильности

Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В документе говорится, что высшим должностным лицам субъектов РФ с учётом географических особенностей необходимо принять меры по обеспечению социально-экономической стабильности. В том числе осуществить адресную поддержку различных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранить доступность социальных услуг, обеспечить бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения.

Также, согласно указу, главам регионов следует проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, принимать дополнительные меры для устранения повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг. Кроме того, нужно отслеживать ситуацию на рынке труда и реализацию мер поддержки занятости населения, оказывать поддержку организациям и индивидуальным предпринимателям.

Накануне стало известно, что правительство выделит 1 трлн рублей на разработанный комплекс мер для поддержки экономики, граждан и бизнеса в условиях внешних санкций. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это гибкий документ, он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации.