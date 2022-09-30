Путин подписал договоры о присоединении к РФ Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и призвал Украину вернуться к переговорам о мире

Сегодня, 30 сентября, президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

«Граждане Донецкой и Луганской народных республик, жители Запорожской и Херсонской областей: они сделали выбор быть со своим народом, быть с Родиной, жить её судьбой, побеждать вместе с ней. За нами правда, за нами Россия!» — заявил Владимир Путин.

Он призвал Украину прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. Путин подчеркнул, что Киев должен с уважением относиться к выбору людей присоединённых к России территорий и только таким может быть путь к миру.

Президент РФ отметил, что Москва всегда будет поступать так, чтобы жители этих регионов почувствовали поддержку всей России.

«Российская Федерация будет защищать свою землю всеми имеющимися силами и средствами», — подчеркнул Путин.

Комментируя заявление президента РФ о переговорах, Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к обсуждению урегулирования ситуации с Москвой, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом России. Он добавил также, что Украина сегодня подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Напомним, ранее Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Как отмечается в указах, это сделано «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципом равноправия и самоопределения народов, закреплёнными в Уставе Организации Объединённых наций».