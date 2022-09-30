Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Решение принято на основе результатов референдумов, прошедших 27 сентября. Как отмечается в документах, это сделано «в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, принципом равноправия и самоопределения народов, закреплённым в Уставе Организации Объединённых наций». Указы вступают в силу со дня их подписания.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также на территориях Херсонской и Запорожской областей прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Согласно данным местных избирательных комиссий, в ДНР за присоединение к РФ высказались 99,23% участников голосования, в ЛНР — 98%, в Херсонской области — 87%, в Запорожской — 93%. Главы ДНР и ЛНР уже попросили Владимира Путина присоединить территории к России. Как пишет «Коммерсантъ», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что договор о вступлении новых субъектов подпишут сегодня, 30 сентября.