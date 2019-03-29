Путин поддержал идею отпраздновать 40-летие Олимпиады-80

Президент Владимир Путин поручил министерству спорта и мэру Москвы Сергею Собянину поддержать идею почётного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова организовать в июле 2020 года в Москве праздничные мероприятия, посвящённые 40-летию Олимпиады 1980 года, пишет «Интерфакс».

«В июле 2020 года исполнится 40 лет летней Олимпиаде 1980 года в Москве. Несмотря на бойкот США, игры имели колоссальный успех (…). Сейчас в мировой спортивной практике есть проблема использования спортивных сооружений — олимпийского наследия. Многие спортивные сооружения прошлых олимпиад пришли в негодность, поэтому проведение празднования годовщины Игр 1980 года, которая, уверен, будет поддержана Международным олимпийским комитетом, покажет, с каким вниманием и заботой поддерживаются и реконструируются спортивные объекты Олимпиады», — сказал Смирнов.

По его мнению, это «будет иметь успех и покажет, как в России относятся к спорту».

«Церемония празднования этой даты, учитывая современные средства и технологии, может продемонстрировать фрагменты церемоний открытия и закрытия прошлых Олимпийских игр. Это будет великолепным праздником, если мы примем решение. Решение будет принято накануне Олимпиады-2022 в Токио, и присутствие мировой спортивной общественности позволит нам показать, как относятся к спорту в нашей стране», — добавил Смирнов.

Летняя Олимпиада в 1980 году прошла в Москве с 19 июля по 3 августа. Сборная СССР заняла первое место в общекомандном зачёте, выиграв 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей. В тройку лучших вошли команды ГДР (47, 37, 42) и Болгарии (8, 16, 17).