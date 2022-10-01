Путин перенёс начало осеннего призыва на 1 ноября

Накануне, 30 сентября, Владимир Путин подписал указ, согласно которому осенний призыв начнётся на месяц позже — 1 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.

На службу призовут 120 тысяч срочников в возрасте от 18 до 27 лет. Дата окончания призыва осталась прежней — 31 декабря. При этом начало демобилизации военнослужащих-срочников останется прежним — 1 октября.

В указе прописано, что министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств нужно обеспечить исполнение закона о воинской обязанности в отношении граждан, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу.

Напомним, в некоторых городах Свердловской области приостановили отправку мобилизованных, прибывших в военкомат по повесткам. При этом в Нижнем Тагиле отправка происходит без изменений.