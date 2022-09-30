В некоторых городах Свердловской области приостановили отправку мобилизованных. Но не в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге с 30 сентября временно приостановили отправку мобилизованных, прибывших в военкомат по повесткам. Официальную причину приостановки не назвали, но, как сообщает портал E1.RU, первоуральским призывникам объяснили, что на сборных пунктах не хватает мест.

При этом в Нижнем Тагиле отправка проходит в прежнем режиме. Об этом порталу TagilCity.ru рассказал военком города Александр Вострилов.

«Отправка не приостановлена, просто перенесены даты, ничего не поменялось. У меня сегодня отправка не была запланирована. На завтра запланирована», — сказал Вострилов.