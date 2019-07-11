Путин ответил на предложение Зеленского о переговорах

Владимир Путин отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров Франции, ФРГ, Великобритании и США.

Как пишет ТАСС, Путин заявил журналистам, что Россия готова к переговорам с Украиной в любом формате. Но, как считает глава государства, встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть окончательно сформировано новое правительство.

«Мы никогда не отказывались ни от oдного из предложенных форматов, в том числе от раcширения нормандского формата», - уточнил Путин.

Владимир Зеленский 8 июля посредством Facebook обратился к президенту России с предложением встретиться в Минске при посредничестве США, Великобритании, ФРГ и Франции. Он предложил «обсудить, чей Крым и кого там нет в Донбассе».