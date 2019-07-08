Зеленский предложил Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому президенту Владимиру Путину встретиться в Минске для обсуждения урегулирования кризиса в Донбассе, пишет ТАСС. Переговоры Зеленский предлагает провести при посредничестве лидеров США, Германии, Франции и Великобритании. РИА Новости сообщает, что тема, которую хотят обсудить киевские власти, заявлена как «Чей Крым и кого нет в Донбассе».

«Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске», — сказал Зеленский, обращаясь к Путину.

Поводом для обращения Зеленского стал анонс телемоста между украинским телеканалом NewsOne и каналом «Россия». Президент Украины назвал это «дешевым пиар-ходом», направленным на разделение украинского общества. Телемост между «Россией 1» и украинским NewsOne запланирован на 12 июля. Ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселёв позиционировал передачу как «откровенный разговор между простыми людьми». Телеканал NewsOne связывают с Виктором Медведчуком, который считается кумом Путина.

В Кремле уже отреагировали на эту инициативу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Москве рассмотрят предложение, и добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

Напомним, ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко, — 24,45%. Одним из тезисов предвыборной программы Владимира Зеленого была мирная реинтеграция Донбасса и Луганска в состав Украины.