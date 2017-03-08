Путин освободил от должностей 10 генералов МВД, ФСИН и СК

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей 10 генералов МВД, Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, пишет ТАСС.

В частности, указом президента с занимаемых должностей уволены начальник Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу генерал-майор полиции Владимир Берглезов, руководитель Следственного управления СК по Приморскому краю генерал-лейтенант юстиции Сергей Бобровничий, начальник УФСИН по Саратовской области генерал-майор внутренней службы Александр Гнездилов, первый заместитель начальника Московского университета МВД генерал-майор полиции Сергей Жевлакович, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков, начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников, начальник УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов, старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин, начальник ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев, начальник УФСИН по Республике Мордовия генерал-майор внутренней службы Рамазан Ягъяев.

Также указом президента от занимаемых должностей освобождены прокурор Чувашии Сергей Легостаев и прокурор Еврейской автономной области Лидия Дьяконова.

Ранее Владимир Путин отправил в отставку губернаторов нескольких регионов, назвав ротацию глав регионов необходимым естественным процессом.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС