Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» объяснил причину высоких зарплат топ-менеджеров госкорпораций — по его словам, это можно объяснить общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.

Путин отметил, что его коробит и задевает ситуация, когда руководство госкомпаний получает непомерно большие зарплаты, но, по его словам, «не так всё просто, как казалось бы на первый взгляд». Президент рассказал, что обсуждал этот вопрос с топ-менеджерами. Они объяснили, что нанимают большое количество иностранных специалистов, которые эффективно работают и «чего-то стоят на международном рынке труда». По словам Путина, госкорпорации вынуждены выплачивать такую зарплату, при этом соблюдая разницу между уровнем доходов начальников и подчинённых. Нигде в мире, по словам президента, руководитель не получает меньше своих работников. В качестве аналогии он привёл пример с зарплатами пилотов гражданской авиации, которые стали получать больше денег из-за того, что авиакомпании начали брать на работу иностранцев.