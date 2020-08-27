Путин назвал задержание россиян из ЧВК «Вагнер» в Беларуси операцией украинских и американских спецслужб

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» назвал задержание группы россиян, которые, предположительно, являются бойцами ЧВК «Вагнер», в Беларуси совместной операцией украинских и американских спецслужб.

«Сейчас это очевидно. Это акция спецслужб. Людей в тёмную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси… Просто их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании. Что абсолютно не соответствовало действительности. Люди ехали на работу в третью страну. Их просто заманили туда, перетащили через границу. Наши пограничники-то их не выпускали, кстати говоря. Они же не могли въехать. Но по поддельным документам их фактически ввезли. Это операция украинских спецслужб совместно с американскими. Сейчас это достоверно известно. Некоторые участники этого процесса или наблюдатели — люди хорошо информированные, они даже не скрывают этого», — рассказал Владимир Путин в беседе с журналистом Сергеем Брилёвым.

О том, что операцию по задержанию в Белорусии россиян (которых власти страны назвали бойцами ЧВК «Вагнер») организовали украинские спецслужбы, 6 августа писала «Комсомольская правда». Позже источники изданий «Украинская правда» и «Цензор.нет» подтверждали, что спецоперация подготавливалась более года (якобы чтобы расстроить отношения Москвы и Минска), но сорвалась из-за утечки в окружении президента Украины. В Службе безопасности Украины и офисе Владимира Зеленского назвали эти сообщения дезинформацией.

Напомним, 29 июля государственное информагенство «Белта» сообщило о задержании в Беларуси 33 боевиков из российской ЧВК «Вагнер», которые обратили на себя внимание силовиков нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. По данным правоохранительных органов, в Белоруссию прибыло более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа.