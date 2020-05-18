Путин назвал Россию «отдельной цивилизацией»

Россия — это отдельная цивилизация, она должна развиваться на базе самых современных технологий, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» (ВГТРК) президент России Владимир Путин.

«Появились новые технологии, они уже меняют мир. Все эти направления — беспилотная техника, генетика, медицина, образование — всё это и будет той базой, на которой будет развиваться страна», — сказал Путин.

Как отметил президент, «без этого обеспечить будущее нашей цивилизации — Россия — это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, — если мы хотим сохранить эту цивилизацию, то должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие».

По его словам, Россия должна смотреть на то, что делается в других странах, но не забывать о собственной базе. Президент подчеркнул, что, не будь этой базы, у России никогда бы не было высокотехнологичных видов оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

«Нам нужно теперь не только трансформировать эти достижения в гражданские сферы, но и опираться на достижения предыдущих поколений. Они у нас всегда были, есть и сейчас — не только в военной, но в гражданской областях», — сказал Путин.

Президент давал это интервью в сентябре 2019 года, но в эфире федерального телеканала оно транслировалось впервые.