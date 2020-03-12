Путин назвал Ходорковского жуликом и обвинил его в причастности к убийствам

Владимир Путин в очередной серии проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» заявил, что многие российские предприниматели в сознании народа воспринимаются как жулики. В том числе жуликом он назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского.

«Их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах… И их осудили в соответствии с российским законом. Не доказано лично его участие в организованных убийствах, но сами убийства имели место быть. Они доказаны. В том числе сотрудниками их службы безопасности. Вы что думаете, сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в мае 2005 года Михаил Ходорковский и его партнёр по бизнесу Платон Лебедев были осуждены на девять лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и уклонению от уплаты налогов, а их нефтяная компания была националицизована. Спустя пять лет бизнесменов приговорили ещё к 14 годам заключения по обвинению в хищении нефти и легализации дохода от её продажи. Позднее сроки были незначительно снижены. Своей вины бизнесмены не признали. Международные наблюдатели называли дело против ЮКОСа политически мотивированным.

В декабре 2013 года Владимир Путин помиловал Ходорковского, после чего бизнесмен сразу покинул страну, сейчас он проживает в Лондоне. В 2015 году Ходорковского объявили в розыск по обвинению в причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, совершённому в 1998 году. Ранее по этому делу был заочно приговорён бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин. Организатором преступления следствие назвало сотрудника службы безопасности компании Алексея Пичугина, который ныне отбывает пожизненное заключение. Все обвиняемые по этому делу также не признали своей вины.