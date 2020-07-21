Путин наградил орденом экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя

Президент России Владимир Путин наградил бывшего губернатора Свердловской области, члена Совета Федерации Эдуарда Росселя орденом Александра Невского, указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Росселя Эдуарда Эргартовича», — говорится в опубликованном указе.

Эдуард Россель был губернатором Свердловской области с 1995 по 2009 годы, в настоящее время он представляет регион в Совете Федерации, где работает в комитете по бюджету и финансовым рынкам.