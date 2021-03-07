Путин наградил медсестру инфекционной больницы Нижнего Тагила медалью за заслуги в здравоохранении

Главная медсестра городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова награждена медалью Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Медаль Луки Крымского была учреждена летом прошлого года, когда пандемия коронавируса в стране была в самом разгаре. Награда вручается не только российским медикам, но и иностранным, а также волонтёрам за заслуги в борьбе с эпидемиями, в том числе за разработку методов лечения заболеваний и лекарств.

Кроме тагильчанки, почётной награды удостоены 12 свердловчан из Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Берёзовского. Ещё 9 жителей Свердловской области были награждены орденом Пирогова, который был также учреждён в 2020 году.