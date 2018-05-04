Путин может внести кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Госдумы сразу после инаугурации

Президент России Владимир Путин может внести в Госдуму на рассмотрение кандидатуру на пост премьер-министра сразу после своей инаугурации, которая состоится 7 мая. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Коммерсантъ».

«Перед вновь вступившим в должность главой государства правительство слагает свои полномочия. И, соответственно, с этого момента можно ожидать инициативы президента по внесению кандидатуры председателя правительства», – сказал Песков, не назвав конкретной даты, так как «это исключительная прерогатива президента РФ».

Ранее первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников говорил ТАСС, что кандидатура премьера может быть рассмотрена на пленарном заседании Госдумы 8 мая, если она будет внесена к этому времени. Согласно Конституции, президент обязан в течение двух недель после вступления в должность представить на согласование Госдуме кандидатуру председателя правительства. На рассмотрение депутатам отведена неделя.

Источники РБК, близкие к Кремлю, сообщили, что кандидатура председателя Счётной палаты Татьяны Голиковой рассматривается на пост вице-премьера в новом составе правительства. Голикова может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства. Окончательного решения пока нет. Ранее председатель Счётной палаты работала помощницей президента Владимира Путина.