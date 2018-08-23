Путин может объявить о смягчении пенсионной реформы

На следующей неделе президент России Владимир Путин объявит о смягчении пенсионной реформы, со ссылкой на свои источники в Кремле, правительстве и Госдуме пишет издание «Проект».

По предварительным данным, заявление запланировано на 28 августа — в этот день у Путина запланирована поездка в Новосибирскую и Омскую области. «Проект» подчёркивает, что корректировка реформы именно Путиным планировалась изначально и намечалась на осень, однако из-за общественного напряжения график пришлось изменить. Источник, близкий к администрации президента, говорит, что в Кремле хотят, чтобы все «хорошие» идеи, касающиеся этой темы, исходили от Путина.

По словам одного из собеседников издания, готовящееся заявление — «страшная тайна», а смягчение реформы должно стать неожиданностью для россиян. Среди возможных вариантов обсуждалось снижение возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63 и особые условия для многодетных матерей. Также возможно увеличение переходного периода — сейчас предполагается, что пенсионный возраст должен быть повышен окончательно в 2028 году для мужчин и в 2034-м для женщин. Кроме того, обсуждался вариант сохранения льгот при достижении действующего пенсионного возраста.

Напомним, о намерении повысить пенсионный возраст в России правительство объявило в середине июня. Возраст выхода на пенсию для мужчин будет повышен до 65 лет, для женщин — до 63, сейчас он составляет 60 и 55 лет соответственно. Законопроект уже принят Госдумой в первом чтении, второе и третье чтения запланированы на осень.