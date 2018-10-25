Путин исключил Холманских из органа, который отвечает за формирование кадрового резерва

Глава России Владимир Путин исключил бывшего полпреда президента в УрФО Игоря Холманских из состава Комиссии по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации. Из состава комиссии также убрали: и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, вице-премьера правительства РФ Сергея Приходько, посла России в Белоруссии Михаила Бабича и помощника президента Евгения Школова.

Бывший начальник танко-сборочного цеха Игорь Холманских стал известен всей стране в декабре 2011 года. Тогда он от имени рабочих УВЗ заявил во время «Прямой линии» о поддержке Владимира Путина и предложил приехать «с мужиками» в Москву, чтобы дать отпор участникам митингов против фальсификации итогов выборов и «отстоять свою стабильность». На заводе был создан рабочий комитет в поддержку действующего президента. Одним из его руководителей стал Холманских. Именно после победы на выборах в 2012 году Путин и назначил тагильчанина на должность своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе.

В конце июня 2018 года президент России назначил нового полпреда в УрФО. Им стал его помощник и бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. Игорь Холманских в июле был избран председателем совета директоров «Уралвагонзавода».