Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Интерфакс». Отмечается, что это первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.

В свою очередь в Киеве заявили, что Путин и Зеленский обсудили судьбу украинских военных моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в Facebook политика.