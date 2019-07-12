Путин и Зеленский впервые провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет «Интерфакс». Отмечается, что это первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского на пост.
По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, президенты обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. В ходе разговора стороны договорились продолжать эту работу на уровне экспертов. Кроме того, обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
В свою очередь в Киеве заявили, что Путин и Зеленский обсудили судьбу украинских военных моряков, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.
8 июля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину провести в Минске переговоры о ситуации в Донбассе. Оно было размещено в Facebook политика.
«Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске», - сказал Зеленский.