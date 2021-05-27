«Пускай по лесенкам в редакции газеты бегают!» Жители Нижнего Тагила жалуются на очередное перекрытие центральных дорог из-за эстафеты на призы «Тагильского рабочего»

Жители Нижнего Тагила в социальных сетях жалуются на перекрытие улиц из-за предстоящей легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий», которая ежегодно проходила 9 мая в центре города, но в этом году была перенесена на 29 мая.

В мае из-за мероприятий дороги в центре города перекрывали три раза. 6 мая движение по центральным улицам было закрыто во время репетиции парада Победы, 9 мая проходил сам парад. Также 16 мая было ограничено движение во время благотворительного забега «Дай пять».

В ожидании очередных неудобств тагильчане делятся своими мнениями в социальных сетях. Чаще жители города жалуются на неудобства для автомобилистов и отправляют участников мероприятия бегать на стадионы, в парки и леса.

«Никогда не понимал, зачем эти эстафеты, велогонки проводить именно в городе, можно везде за городом или на стадионе, пусть бегают, сколько хотят, и, главное, никому не мешают, зачем этот цирк?» — пишет Семён.

«Пускай по лесенкам в редакции газеты бегают!» — отметил Фёдор.

Некоторые комментаторы подошли к ситуации с иронией и припомнили мэрии перекрытие моста на Циолковского.

«Огромное спасибо администрации. Благодаря их инициативам я уже 10 дней езжу на работу и с неё исключительно на велосипеде. Глаза стали зелёными, вырос на 12 сантиметров, вагоны с путей переношу на руках», — прокомментировал Илья.

Пользователь «ВКонтакте» София рассказала в комментариях, что мероприятие в центре города состоится по инициативе неких людей, которые ходили в администрацию и уговаривали ответственных за спортивные мероприятия чиновников разрешить провести забег. Девушка просила не винить в этом мэрию, поскольку администрация стала лишь заложником ситуации.

«Пара человек просто пошли с запросом туда, ходили и уговаривали всех уполномоченных по спортивным мероприятиям людей. В итоге добились своего, нашли себе и всем головную боль», — прокомментировала София.

Девушка рассказала АН «Между строк», что примет участие в забеге, но проводить соревнование именно сейчас, по её мнению, не стоит.

«Считаю, что забег вообще не надо проводить. Закроется чуть ли не одна из главных дорог в городе. У спортсменов сейчас идёт соревновательный сезон, “убивать” ноги на асфальте посреди сезона — не самая лучшая идея. Также сейчас проводятся ОГЭ и ЕГЭ, учителям очень сложно собрать составы команд, когда практически все бегущие дети готовятся к экзаменам», — прокомментировала молодая спортсменка.

Директор газеты «Тагильский рабочий» Сергей Гетманенко пояснил АН «Между строк», что мероприятие организовано администрацией города, а его СМИ только предоставляет призы.

В мэрии рассказали, что такие забеги не проводятся на стадионах из-за маленькой протяжённости дорожек. Кроме того, в один забег все школы на стадионе не выстроить.

«Такие забеги в принципе не проводятся на стадионах. На стадионе дорожка — 400 метров, протяжённость маршрута эстафеты — 3780 метров. Голова закружится по стадиону бегать. Кроме того, в один забег все школы, например, на стадионе не выстроишь. В этом году был изменён маршрут, чтобы не причинять неудобства жителям, перекрывается только Строителей и Горошникова. А по Горошникова в выходные и так движение запрещено», — прокомментировали АН «Между строк» в пресс-службе администрации города.

В мэрии также отметили, что эта эстафета очень важна для любителей бега, а за время пандемии спортсмены истосковались по таким мероприятиям.

Легкоатлетическая эстафета проводится в Нижнем Тагиле в 72-й раз. В этом году в ней примут участие около 500 человек.

Из-за забега в субботу с 8:30 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на участках:

— нечётная сторона проспекта Мира на участке от улицы Заводской до проспекта Ленина;

— проспект Строителей на участке от улицы Октябрьской Революции до улицы Пархоменко;

— улица Пархоменко на участке от улицы Горошникова до проспекта Ленина;

— улица Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко.

Также вдоль этих улиц с полуночи будет запрещена парковка.