Прямой рейс Челябинск — Екатеринбург отменён для «работы над ошибками»

Авиакомпания «Ижавиа» прекратила сообщение по маршруту Челябинск — Екатеринбург, которое запустила в прошлом году, пишет 66.ru. Направление, как и некоторые другие рейсы авиакомпании, пропали из расписания аэропортов.

В пресс-службе перевозчика сообщили, что приступили к анализу допущенных ошибок, но об отмене рейсов речи не идёт.

«Система транзитных перевозок свёрнута не будет, сейчас компания работает над недочётами, чтобы избежать их в дальнейшем», — заявили в компании.

Ранее «Ижавиа» анонсировала транзитное авиасообщение, в рамках которого запустила прямой рейс Челябинск — Екатеринбург: пассажиры могли выйти в уральской столице или продолжить полёт дальше через транзитный пункт. На первый рейс по такому маршруту купили только один билет, в результате полёт отменили.

Вечером 27 декабря лайнер всё же приземлился в аэропорту Кольцово. Время в полёте составило 27 минут, после этого судно продолжило свой полёт в Ижевск и Минеральные Воды.