Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 705 рублей

Прожиточный минимум в Свердловской области будет увеличен на 705 рублей — до 10922 рублей в месяц, пишет Znak.com. Такую величину в расчёте на душу населения планирует утвердить правительство региона за первый квартал 2019 года.

Согласно проекту постановления, для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11678 рублей (на 745 рублей больше, чем в четвёртом квартале прошлого года), для пенсионеров — 9064 рубля (рост на 587 рублей), для детей — 11254 рубля (рост на 804 рубля).

Прожиточный минимум утверждается региональными властями раз в квартал по итогам трёх месяцев, он рассчитывается на основе потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен.