Прожиточный минимум в Свердловской области увеличат на 190 рублей

Правительство Свердловской области увеличит размер прожиточного минимума в регионе на 190 рублей — до 10 376 рублей на душу населения.

Как пишет Znak.com со ссылкой на проект постановления правительства, также изменятся суммы выплат для отдельных категорий граждан. На 182 рубля вырастет прожиточный минимум для трудоспособного населения (до 11 053 рублей), сумма прожиточного минимума на детей вырастет на 342 рубля (общая сумма составит 11 030 рублей). Меньше всего добавят пенсионерам — 130 рублей (общая сумма составит 8 486 рублей).

Прожиточный минимум пересматривают ежеквартально, он зависит от стоимости потребительской корзины и данных Росстата о ценах на продукты и товары. На основе этой величины осуществляется господдержка, назначаются различные пособия и социальные выплаты.