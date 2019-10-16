Прожиточный минимум для пенсионеров Свердловской области вырастет на 138 рублей

В Свердловской области в 2020 году увеличат прожиточный минимум для пенсионеров на 138 рублей. Об этом у себя в Фейсбуке написал депутат регионального Заксобрания Вячеслав Вегнер, прикрепив к своей записи скан законопроекта.

«Завтра на заседании правительства снова будут рассматривать проект закона об установлении прожиточного минимума для пенсионера на 2020 год. Спасибо, услышали! Правительство предлагает повысить этот прожиточный минимум до 9311 рублей в месяц, как и в целом по РФ. И опять ориентир — средний по РФ показатель, не хотим мы быть хоть немного, но впереди», — написал Вячеслав Вегнер.

Законопроект рассмотрят 17 октября на заседании правительства Свердловской области. Если предложение примут, то прожиточный минимум для пенсионеров увеличится на 138 рублей и составит 9311 рублей. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Летом 2019 года региональные власти также утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на Среднем Урале в размере 9173 рублей. Принятый показатель оказался в среднем ниже, чем по всей стране.