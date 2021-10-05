«Провоняло всё село». В Николо-Павловском из-за ветхих очистных сооружений канализационная вода попадает в реки Шайтанка и Тагил

Жители села Николо-Павловского под Нижним Тагилом жалуются на отвратительный запах, который распространяется по всей округе. По словам сельчан, очистные сооружения находятся в полуразрушенном состоянии, из-за чего канализационная вода попадает напрямую в реки Шайтанка и Тагил.

«Пахнет канализацией в Николо-Павловском везде. Я в этом году решила пройти до магазина по полю, чтобы было короче. По пути увидела два строения, в которых происходит очистка воды, они полуразрушены. Рядом с этими зданиями были канавы с вонючей водой. А эта вода ручейками сбегала в реку. Это я своими глазами видела. Воняет там жутко», — рассказала жительница села Елена.

Ещё в декабре 2017 года местные и областные СМИ сообщали о том, что зарегистрированное в Нижнем Тагиле ООО «Пандора», которое с июля 2016 года оказывало услуги водоснабжения и водоотведения на территории Николо-Павловского, сбрасывает сточные воды в приток реки Тагил и реку Шайтанку. Природоохранная прокуратура тогда проверила деятельность компании, жалобы жителей нашли своё подтверждение.

Выездная проверка показала, что в районе улицы Юбилейной из разрушенного колодца выходят на поверхность канализационные стоки. От места излива они текут по рву вдоль посёлка Отрадного, изливаются на заболоченный участок и далее в ручей, который впадает в реку Тагил.

Также было установлено, что одно здание очистных, которое использует «Пандора», разрушено, другое находится в аварийном состоянии. Именно поэтому стоки не проходят очистку, выходят на поверхность, а затем попадают в Шайтанку. Тогда в местах отбора прокуратура выявила превышение допустимой концентрации вредных веществ.

После проверки прокуратура направила в Ленинский районный суд Нижнего Тагила исковое заявление об обязании ООО «Пандора» прекратить несанкционированные сбросы канализационных стоков на рельеф местности, а также разработать и утвердить нормативы допустимых сбросов веществ и программу производственного экологического контроля. Также в отношении директора компании возбудили административные дела. Но после этого скандала никакой информации о реабилитации очистных сооружений не появлялось.

«В настоящий период примерно с конца августа водоснабжением занимается МУП “Пригородная теплоснабжающая компания”. Сейчас мы пытаемся что-то как-то восстановить, начали с канализационных колодцев, сейчас там ни одного люка нет. То, что люди жалуются на вонь, понятно, так как всё это время никто ничего не делал, сейчас мы пытаемся решить проблему», — рассказал АН «Между строк» начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Горноуральского ГО Антон Тимофеев.

По словам директора МУП «Пригородная теплоснабжающая компания» Виктора Соловьёва, решить проблему будет непросто. Средств на ремонт очистных сооружений не хватает.

«Угробили очистные сооружения. Сейчас от очистных сооружений одно название. Когда мы туда пришли, там даже отопления не было, сейчас его восстановили. Все утечки тоже устранили. Наши предприятия по водоснабжению существуют по 1,5–2 года, а потом происходит банкротство. И когда это происходит, все деньги уходят на зарплату, налоги и так далее. И потратить на очистные сооружения мы ничего не можем. Люди в Николо-Павловском очень мало платят. Водоснабжение — самая дорогая услуга для предприятия, а для населения она дешёвая. Фактически у нас себестоимость услуги 85 рублей, а нам жители платят по 13 рублей за куб. Что на эти деньги мы можем сделать?» — задаётся риторическим вопросом Виктор Соловьёв.

Эколог-активист Андрей Волегов написал обращение с требованием проверить очистные сооружения в природоохранную прокуратуру, министерство ЖКХ, администрацию Горноуральского городского округа и Роспотребнадзор. Ответы пока не получил.