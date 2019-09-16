Провластные кандидаты в Мосгордуму потратили на выборы в девять раз больше кандидатов от оппозиции

20 оппозиционеров, выигравших выборы в Мосгордуму, потратили на избирательную кампанию 39,2 миллиона рублей, а поддержанные властью кандидаты — 341,5 миллиона, со ссылкой на финансовую документацию на сайте Мосгоризбиркома пишут «Ведомости».

Член «Справедливой России» Магомет Яндиев, избранный в округе № 45, не потратил на кампанию ни рубля, он подтвердил эту информацию изданию. Яндиев добавил, что в его избирательный фонд поступила тысяча рублей, но он будет оформлять возврат. Его оппонент Валерия Касамара, проректор Высшей школы экономики, потратила более 25 миллионов рублей.

Затраты однопартийца Яндиева Александра Соловьёва (округ № 3) — пять тысяч рублей. Провластный кандидат Сабина Цветкова, жена лидера «Офицеров России», которая баллотировалась в этом же округе, потратила на кампанию 4,5 миллиона рублей.

Лидер московских единороссов Андрей Метельский потратил на кампанию 12,3 миллиона рублей, а в избирательный фонд обошедшего его Сергея Севостьянова поступило 775 тысяч рублей.

Прошедшая в Мосгордуму коммунистка Елена Шувалова (округ № 44) потратила 686,3 тысячи рублей, её оппонент Илья Свиридов собрал 45 миллионов и израсходовал 28 миллионов рублей. Член КПРФ Николай Губенко (округ № 37) — 2 миллиона, а Александр Романович — 6,4 миллиона рублей.

В «Яблоке» больше всех потратил Евгений Бунимович — 11,6 миллиона рублей, его соперник Михаил Балыхин — около 28 миллионов рублей.

Напомним, по итогам голосования на выборах в Мосгордуму 20 из 45 мест в парламенте получили кандидаты от системной оппозиции, результаты голосования опубликованы на сайте Мосгоризбиркома. У КПРФ — 13 мандатов, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три.

Ранее «Дождь» сообщал, что кампании лояльных кандидатов в Мосгордуму спонсируют фонды, связанные с «Единой Россией» и «Общероссийским народным фронтом», — на их кампании через некоммерческие организации прошло около 800 миллионов рублей.