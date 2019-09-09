Оппозиция получила 20 мест в Мосгордуме по итогам обработки 99% протоколов

По итогам обработки 99,47% голосов избирателей на выборах в Мосгордуму 20 из 45 мест в парламенте получают кандидаты от системной оппозиции, предварительные результаты голосования опубликованы на сайте Мосгоризбиркома. У КПРФ — 13 мандатов, у «Яблока» — четыре, у «Справедливой России» — три.

Отмечается, что в парламент прошли все четверо кандидатов от «Яблока»: Евгений Бунимович, Максим Круглов, Сергей Митрохин и поддержанная партией Дарья Беседина. От «Справедливой России» избрались Александр Соловьёв (3-й округ), Михаил Тимонов (16-й) и Магомет Яндиев (45-й).

Переизбраться не удалось главе московской «Единой России» Андрею Метельскому (баллотировался в 15-м округе), выборы проиграла проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара (45-й округ).

От КПРФ избрались 13 человек, многие из них были поддержаны «Умным голосованием» Алексея Навального: Дмитрий Локтев во 2-м округе, Николай Зубрилин в 11-м округе, Сергей Савостьянов в 15-м, Виктор Максимов в 17-м, Елена Янчук в 18-м, Олег Шереметьев в 19-м, Евгений Ступин в 20-м, Леонид Зюганов в 22-м, Павел Тарасов в 24-м, Любовь Никитина в 31-м округе, Николай Губенко в 37-м округе (действующий вице-спикер Мосгордумы), Екатерина Енгалычева в 42-м, Елена Шувалова в 44-м.

Остальные 25 мест в Мосгордуме у самовыдвиженцев — в частности, переизбраться удалось действующему главе парламента Москвы Алексею Шапошникову (12-й избирательный округ).