«Проверяем на себе»: Дмитрий Киселёв «переночевал» в номере отеля в Томске, где отравили Навального

Телеведущий государственного канала «Россия 1» Дмитрий Киселёв в рамках сюжета своей программы «Вести недели» остановился в номере отеля Xander в Томске, где, предположительно, был отравлен оппозиционер Алексей Навальный.

«Номер 239 в томском отеле. Так это там травят смертельным "Новичком"? Проверяем на себе», — говорится в аннотации к сюжету.

Киселёв хоть, по его словам, и «брезговал», но всё же переночевал в том самом номере, где нашли отравленную «Новичком» бутылку. По словам пропагандиста, если бы оппозиционера отравили в отеле, здание было бы обнесено забором, а внутрь можно было бы пробраться исключительно в костюме химзащиты. Также ведущий аргументировал свою позицию наличием всего одной бутылки воды в номере, отметив, что «это стандарт», и заявив, таким образом, что другие бутылки в номер принесли.

По поводу сюжета высказались в социальных сетях другие российские журналисты.

«Судя по всему, более важных дел у руководителя государственного агентства "Россия сегодня" нет, как только летать в Томск для таких вот стендапов», — отметила в Facebook ведущая «Эха Москвы» и телеобозреватель Арина Бородина.

«Мой сосед по Коктебелю рванул в Томск. Я просто в халате, мне ничего не угрожает. Можно, конечно, посмеяться, но если целого Киселёва отправили в Томск, то дело…» — считает журналист и блогер Александр Горный.

Напомним, Навального госпитализировали 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолёта из Томска в Москву. В течение двух суток он находился в омской больнице, где утверждали, что политик впал в кому из-за нарушения обмена веществ. Затем его перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite.

Власти Германии заявили, что в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок», это подтвердили независимые лаборатории в Швеции и Франции. Немецкое правительство утверждает, что оппозиционер был отравлен. Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эмануэлем Макроном предположил, что Навальный мог отравить себя сам.

7 сентября Навального вывели из комы, 22 сентября его выписали из стационара клиники Charite. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, политик будет оставаться в Германии до окончания курса реабилитации, но после этого планирует вернуться в Россию.