Протоиерей Смирнов назвал российских мужчин «национальной катастрофой»

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов назвал российских мужчин национальной катастрофой, сообщает Рен ТВ.

Так он прокомментировал свои слова о том, что гражданские жёны — это бесплатные проститутки. Протоиерей сказал, что его слова, сказанные в частной беседе с желающими воцерковления людьми, исказили, и привёл её детали.

«Нашу беседу я начал с того, что у нас, как я тоже однажды высказался, наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что они бросают своих подруг. Лучшие годы жизни их они пожирают. Женщина лучшие годы тратит на него. Потом он находит новую, говорит: "Я полюбил другую, а на тебе жениться не готов". Это вообще бессовестный народ из маменькиных сынков», — сказал представитель РПЦ.

Также Смирнов заявил, что в России необходима защита материнства, но не отцовства.

«Я говорю: а что этих выродившихся людей, которые не могут женщину защитить, прокормить, одеть, а некоторые ещё смеют руку поднимать… И я ещё буду их защищать, от кого?» — сказал протоиерей.

Как считает Смирнов, такие мужчины несчастны, так как «воспитаны одной маменькой», которая «облизывает своего сыночка до 45 лет» и «никогда его не отдаст». Он уверен, что воспитателем и педагогом в школе должен быть мужчина, а не женщина.

«Женское воспитание, начиная с ясель и кончая школой, вот и получается, что мужчины приобретают такие женственные черты, что не годится», — объяснил протоиерей.

Напомним, ранее протоиерей Дмитрий Смирнов попал в центр скандала, сравнив гражданские браки с проституцией.

«У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что "я бесплатная проститутка", поэтому говорят: у меня гражданский брак», — сказал он на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO».

Это не первое резонансное высказывание Смирнова. Например, он заявлял, что женщины «слабее умом», чем мужчины.