Противнику главы Владимирской области предложили пост вице-спикера

Представители «Единой России» предложили кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, вышедшему во второй тур губернаторских выборов во Владимирской области, пост вице-спикера заксобрания, со ссылкой на источники пишет РБК.

По информации РБК, Сипягин стал менее активно вести кампанию.

«Он сдал все АПМ (агитационно-пропагандистские материалы), перестал ходить на дебаты»,— отмечает собеседник издания.

Сам Владимир Сипягин заявил, что ему никаких предложений не поступало, и назвал это сообщение дезинформацией. При этом источник издания утверждает, что между штабами действующего губернатора Светланы Орловой и Владимира Сипягина шли переговоры о том, чтобы «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». Собеседник, близкий к Кремлю, ранее отмечал, что ЛДПР пыталась договориться с областной администрацией о политической сделке перед вторым туром выборов.

Ранее схожая ситуация произошла в Хабаровском крае и Приморье, где кандидатам от ЛДПР и КПРФ предложили посты вице-губернаторов. Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал принял предложение действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта поработать его первым замом, оба политика вышли во второй тур выборов главы региона, который намечен на 23 сентября. В Приморье кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, не признающий поражение на прошедших выборах, отказался от предложенного поста.

«Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко [врио главы региона]. Я их послал», — сказал Ищенко.

Напомним, по результатам первого тура губернатор Владимирской области Светлана Орлова набрала 36,4%, а депутат заксобрания от ЛДПР Владимир Сипягин — 31,19% голосов. Второй тур назначен на 23 сентября.