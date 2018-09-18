Кандидату в губернаторы Приморья от КПРФ предложили стать заместителем Андрея Тарасенко

Кандидат на пост губернатора Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, не признающий своё поражение во втором туре выборов, сообщил «Коммерсанту», что ему поступило предложение занять пост первого вице-губернатора края.

«Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко [врио главы региона]. Я их послал»,— сказал Ищенко.

Он добавил, что будет продолжать отстаивать свою победу на выборах и сегодня вечером вновь придёт на акцию протеста на центральную площадь Владивостока. В пресс-службе администрации Приморья информацию о приглашении коммуниста Ищенко на работу в исполнительную власть региона не подтвердили.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал принял предложение действующего губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта поработать его первым замом. Оба политика вышли во второй тур выборов главы региона, который намечен на 23 сентября.

Избирательная комиссия Приморского края пока не подвела окончательные итоги второго тура выборов главы региона. Предварительные данные остаются прежние: явка избирателей составила 35,44%, и после обработки 99,16% бюллетеней кандидат от «Единой России» врио губернатора Тарасенко набрал 253 тысяч 200 (49,55%) голосов, а коммунист Ищенко — 245 тысяч 550 голосов (48,06%). Лидировавший всю ночь подсчёта голосов и остававшийся победителем после обработки 95% бюллетеней кандидат от КПРФ не признал данные крайизбиркома, назвав их сфальсифицированными.