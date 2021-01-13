Против спаивавшего детей жителя Верхней Салды возбудили уголовное дело

Полицейские Верхней Салды в ходе операции «Комендантский патруль» выявили 43-летнего местного жителя, который устраивал пьянки с детьми, пишет ЕАН.

При проверке выяснилось, что осенью 2020 года в период дистанционного обучения, когда дети не ходили в школу, гражданин устроил в своей комнате в общежитии на Восточной, 15 притон. Он регулярно приглашал к себе детей 9 и 12 лет, они вместе распивали спиртные напитки, а также принимали одурманивающие вещества.