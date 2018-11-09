Против экс-директора летнего лагеря в Ивановской области возбудили дело за «карцер» для детей

В Ивановской области задержали бывшего директора детского оздоровительного лагеря в Вичугском районе, подозреваемую в создании в лагере «карцера», куда она помещала детей на срок от нескольких часов до нескольких суток, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По информации следствия, летом 2018 года она создала в лагере карцер — помещение без окон в деревянном здании, где, по версии СК, неоднократно запирала воспитанников лагеря на срок от нескольких часов до нескольких суток и выпускала их только поесть и в туалет.

На задержанную завели уголовное дело об истязании и незаконном лишении свободы (статьи 127 и 117 УК РФ). Потерпевшими по делу следствие считает восемь детей, в основном это мальчики, им от 9 до 13 лет, сообщила в комментарии РИА Новости представитель областного управления СК Ирина Котова. Она уточнила, что речь идёт о детском лагере «Радуга».