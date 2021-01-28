Против экс-депутата Екатеринбурга возбудили уголовное дело за призыв малолетних к участию в митингах

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего депутата думы Екатеринбурга и руководителя сети региональных штабов политика Навального Леонида Волкова. Его обвиняют в призыве несовершеннолетних участвовать в несанкционированных акциях.

«Волков достоверно знал об отсутствии разрешений уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Несмотря на это, 21 января он разместил на видеохостинге YouTube публикации с призывами к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России 23 января в условиях, не обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья участников», — сообщаеся на официальном сайте Следственного комитета России.

Указывается также, что ссылки на ролик Волков оставил в Facebook, Twitter и Instagram. Против Волкова возбудили уголовное дело по статье 151.2 УК РФ, ему грозит до трёх лет лишения свободы. Сейчас следователи ищут других лиц, публиковавших подобные призывы.

23 января в Москве и других городах России, в том числе в Нижнем Тагиле, прошли несогласованные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального, которого заключили под стражу из-за обвинений в нарушении обязательств условно осуждённого по делу «Ив Роше».

В Нижнем Тагиле трое человек, задержанных во время «прогулки», были оштрафованы на 10 тысяч рублей.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.