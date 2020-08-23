Протестный митинг в центре Минска собрал более ста тысяч человек

Более ста тысяч человек вышли 23 августа на площадь Независимости в центре Минска, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов в Беларуси и поддержать политзаключённых.

Участники акции «Марш новой Беларуси» планируют после общего сбора пройти по проспекту Независимости.

«Из колонок звучат объявления от властей о том, что мероприятие несанкционировано и просьбы разойтись. Призывают не провоцировать и не вынуждать применять силу», — пишет Tut.by.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что во время протестов армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой Отечественной Войне. Сейчас возле стелы «Минск — город-герой» натянута колючая проволока и дежурят военнослужащие. Министр также заявил, что «внешние силы и политические оппоненты» могут использовать действия силового блока Беларуси как предлог для смены политического курса страны.