Протестный митинг в центре Минска собрал более ста тысяч человек

Более ста тысяч человек вышли 23 августа на площадь Независимости в центре Минска, чтобы выразить свое несогласие с результатами президентских выборов в Беларуси и поддержать политзаключённых.
Участники акции «Марш новой Беларуси» планируют после общего сбора пройти по проспекту Независимости.
«Из колонок звучат объявления от властей о том, что мероприятие несанкционировано и просьбы разойтись. Призывают не провоцировать и не вынуждать применять силу», — пишет Tut.by.
Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что во время протестов армия будет охранять от протестующих памятники погибшим в Великой Отечественной Войне. Сейчас возле стелы «Минск — город-герой» натянута колючая проволока и дежурят военнослужащие. Министр также заявил, что «внешние силы и политические оппоненты» могут использовать действия силового блока Беларуси как предлог для смены политического курса страны.
«В сложившейся ситуации действия силового блока Беларуси по стабилизации обстановки могут быть представлены как геноцид собственного народа и использованы в качестве предлога для смены политического курса Беларуси силовым путём», — заявил он, добавив, что для захвата власти курируемые странами Запада «деструктивные силы» могут попытаться проникнуть на территорию Республики и спровоцировать массовые беспорядки, в том числе с применением оружия.