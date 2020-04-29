«Просят не паниковать и сидеть дома». Как врачи Нижнего Тагила наблюдают за беременными во время пандемии  

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу роддомов по всей стране, в том числе и в Нижнем Тагиле. Врачи рекомендуют беременным женщинам с особенным вниманием следить за своим здоровьем, не выходить на улицу без маски. В роддомах роженицам измеряют температуру, партнёрские роды и визиты родственников отменены.
Как сообщает РБК, в России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию. Медики отмечают, что в большинстве случаев у будущих мам болезнь протекает в лёгкой форме, однако отмечают, что коронавирус опасен для беременных: как и любое другое вирусное заболевание, это может привести к осложнениям во время родов и патологиям. В Минздраве беременным женщинам рекомендуют относиться к режиму самоизоляции с двойной ответственностью, носить средства индивидуальной защиты. Тем, кто собирается пройти процедуру ЭКО, стоит отложить её до улучшения эпидемиологической ситуации.
В женских консультациях Нижнего Тагила приёмы не приостановлены. Будущим мамам оказывается вся необходимая помощь, но их просят надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками для рук. Перед самими родами женщинам измеряют температуру и спрашивают, не контактировали ли они с больными людьми.
Как рассказали в ГП № 4, если пациентке нужно пройти обследование у узких специалистов, врачи выезжают на дом. В домашних условиях также берут анализы и могут сделать кардиограмму, если она необходима.
Екатерина Медведева в мае станет мамой в третий раз. Из-за пандемии коронавируса её мужу не разрешили принимать участие в родах. Также в поликлиниках отменили курсы для будущих мам.
«Честно, каких-то глобальных изменений я не заметила. Единственное, врачи все в масках и народу в коридорах стало поменьше. А так, обычный приём, все процедуры проводятся, анализы берут в обычном порядке. Только на УЗИ мужа в последний раз не пустили и партнёрские роды нам тоже не разрешили, к сожалению. Первые два раза мы были вместе. В магазин сейчас ходит только муж. Я гуляю с детьми иногда, но только в лесу, подальше от людей. Очень сложно постоянно сидеть дома с двумя маленькими детьми, да и самой хочется немножко подышать», — рассказывает Екатерина Медведева.
«Если раньше беременных принимали раз в две недели или даже чаще, то сейчас приглашают только на плановые приёмы и на УЗИ. Можно посетить врача при острой боли или же каких-либо других аномальных состояниях, но, думаю, все беременные в таких случаях сразу скорую вызывают. В Перинатальный центр пускают только в масках, везде висят объявления о соблюдении дистанции, использовании антисептика, который висит у входа в центр. Беременных очень мало по сравнению с тем, как было до карантина. Врачи выдают памятку (про мытьё рук, дистанцию, маску). Ничего конкретного нам не говорят, но и панику не создают. Врачи просят не выходить из дома лишний раз. Мне назначили приём на 15 мая, при этом сообщили, что никто не знает, как они будут работать и будут ли работать вообще. Попросили позвонить 30 апреля и записаться на скрининг. Если 10–15 мая мне не смогут провести УЗИ, придётся идти к частному специалисту», — рассказывает тагильчанка Полина.