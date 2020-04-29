«Просят не паниковать и сидеть дома». Как врачи Нижнего Тагила наблюдают за беременными во время пандемии  

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в работу роддомов по всей стране, в том числе и в Нижнем Тагиле. Врачи рекомендуют беременным женщинам с особенным вниманием следить за своим здоровьем, не выходить на улицу без маски. В роддомах роженицам измеряют температуру, партнёрские роды и визиты родственников отменены.

Как сообщает РБК, в России у 394 беременных женщин выявили коронавирусную инфекцию. Медики отмечают, что в большинстве случаев у будущих мам болезнь протекает в лёгкой форме, однако отмечают, что коронавирус опасен для беременных: как и любое другое вирусное заболевание, это может привести к осложнениям во время родов и патологиям. В Минздраве беременным женщинам рекомендуют относиться к режиму самоизоляции с двойной ответственностью, носить средства индивидуальной защиты. Тем, кто собирается пройти процедуру ЭКО, стоит отложить её до улучшения эпидемиологической ситуации.

В женских консультациях Нижнего Тагила приёмы не приостановлены. Будущим мамам оказывается вся необходимая помощь, но их просят надевать маски и перчатки, пользоваться антисептиками для рук. Перед самими родами женщинам измеряют температуру и спрашивают, не контактировали ли они с больными людьми.

Как рассказали в ГП № 4, если пациентке нужно пройти обследование у узких специалистов, врачи выезжают на дом. В домашних условиях также берут анализы и могут сделать кардиограмму, если она необходима.

Екатерина Медведева в мае станет мамой в третий раз. Из-за пандемии коронавируса её мужу не разрешили принимать участие в родах. Также в поликлиниках отменили курсы для будущих мам.

«Честно, каких-то глобальных изменений я не заметила. Единственное, врачи все в масках и народу в коридорах стало поменьше. А так, обычный приём, все процедуры проводятся, анализы берут в обычном порядке. Только на УЗИ мужа в последний раз не пустили и партнёрские роды нам тоже не разрешили, к сожалению. Первые два раза мы были вместе. В магазин сейчас ходит только муж. Я гуляю с детьми иногда, но только в лесу, подальше от людей. Очень сложно постоянно сидеть дома с двумя маленькими детьми, да и самой хочется немножко подышать», — рассказывает Екатерина Медведева.