«Просто открой все газовые конфорки и иди отдыхать». В Нижнем Тагиле родители стали получать в мессенджерах предупреждения о террористах, которые звонят детям, представляясь газовиками

В Нижнем Тагиле родители стали получать в мессенджерах сообщение о том, что неизвестные якобы звонят домой детям при отсутствии взрослых и просят открыть конфорки у газовых плит.

«Информация для родителей!! Это просто кошмар. Предупредите срочно детей, чтобы ни на какие звонки не отвечали и не делали без действия родителей. Это новый вид терроризма», — говорится в сообщении.

Тут же прилагается аудиозапись телефонного разговора, в котором женщина представляется сотрудницей газовой службы и просит ребёнка открыть газовые конфорки на два часа и идти отдыхать.

— Ты чувствуешь, какой-то запашочек идёт?

— Да.

— Теперь иди в комнату и отдыхай. Нужно, чтобы оно часа два было включённым. Мы сейчас перепроверяем, будем отключать и включать.

Отметим, данная аудиозапись начала распространяться среди пользователей соцсетей Республики Казахстан летом 2018 года и уже к осени появилась в России. Тогда правоохранительные органы обоих государств опровергли данную информацию и призывали граждан не поддаваться на провокации и не верить подобным сообщениям неизвестных в социальных сетях.

Напомним, в декабре 2019 года родители тагильских школьников в мессенджерах стали распространять информацию о «наркотических китайских конфетах», которые неизвестные раздают детям. К сообщениям обычно прикрепляется аудиофайл, записанный якобы учителем одной из местных школ. Педагог, который не называет себя и номер школы, рассказывает об экстренном совещании, на котором и стало известно о смертельно опасных угощениях.