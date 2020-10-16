«Просто мало женщин, которые могут рожать»: Песков объяснил убыль населения в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сокращение населения России в 2020 году на 352,5 тысячи человек заявил, что в стране «мало женщин, которые могут рожать детей, пишет «Медуза».

«Почему население сокращается? По объективным причинам. Это совпадение двух демографических ям: яма Великой Отечественной войны и яма кончины Советского Союза начала 90-х годов. Вот эти две ямы нас преследуют по всей нашей истории современной, и, к сожалению, здесь они сошлись вместе, и поэтому такие негативные тренды», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, «принимаются максимально возможные энергичные меры правительством и президентом для того, чтобы стимулировать рождаемость, для того, чтобы охранять материнство и детство и так далее и тому подобное».

«Не забывайте, что наша страна потеряла 30 с чем-то миллионов человек во время Второй Мировой войны и у нас просто с вами мало женщин, которые могут рожать детей. Вот и всё», — сказал он.

Журналисты напомнили Пескову, что проблемы демографии пытаются решить давно: материнский капитал выдается уже 13 лет, но убыль населения была и в 2019 году. Пресс-секретарь Путина ответил, что без государственных мер темпы сокращения населения «были бы ощутимо быстрее». Песков добавил, что власти страны принимают меры, чтобы улучшить ситуацию.