Проспект Ленина в Нижнем Тагиле сегодня закроют для репетиции парада

Сегодня, 7 мая, в связи с проведением генеральной репетиции парада войск Нижнетагильского гарнизона будет закрыто автомобильное движение на проспекте Ленина на участке от улицы Первомайская до проспекта Мира с 18:00 до 20:30.

Напомним, в конце апреля администрация Нижнего Тагила опубликовала перечень мероприятий для обеспечения общественного порядка 9 мая. Согласно постановлению мэрии, в День Победы в центре города и Дзержинском районе будет запрещена парковка автомобилей и розничная продажа алкоголя.