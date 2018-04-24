9 мая в центре Нижнего Тагила и на Вагонке запретили парковку автомобилей и продажу алкоголя

Администрация Нижнего Тагила опубликовала перечень мероприятий для обеспечения общественного порядка 9 мая. Согласно постановлению мэрии, в День Победы в центре города и Дзержинском районе будет запрещена парковка автомобилей и розничная продажа алкоголя.

Транспортные средства будет запрещено парковать 9 мая с 00:00 и до окончания мероприятий на следующих улицах:

– по проспекту Ленина на участке от улицы Октябрьской революции до улицы Островского;

– по улице Газетной на участке от проспекта Мира до улицы Островского;

– по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до улицы Островского;

– по улице Первомайской на участке от улицы Газетной до улицы Горошникова;

– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

– по проспекту Строителей на участке от проспекта Мира до улицы Пархоменко;

– по проспекту Мира на участке от улицы Горошникова до улицы Циолковского;

– по проспекту Вагоностроителей на участке от шоссе Восточного до улицы Тимирязева;

– по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградского.

Для информирования водителей об ограничениях МУП «Сигнал-3» установит временные дорожные знаки, а также знаки с путями объезда данных участков.

Также 9 мая в центре города и на Вагонке будет запрещена розничная продажа алкоголя. Спиртные напитки с 7 утра до 11 вечера не смогут продавать магазины и предприятия общественного питания, находящиеся:

– по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

– по улице Горошникова на участке от проспекта Мира до улицы Красноармейской;

– по улице Уральской на участке от улицы Красноармейской до улицы Огаркова;

– по улице Огаркова на участке от улицы Уральской до улицы Ломоносова;

– по улице Ломоносова на участке от улицы Огаркова до улицы Пархоменко;

– по улице Пархоменко на участке от улицы Ломоносова до улицы Карла Маркса;

– по улице Карла Маркса на участке от улицы Пархоменко до проспекта Мира;

С 13.00 до 17.00 часов аналогичный запрет действует для предприятий Дзержинского района, расположенных:

– по проспекту Вагоностроителей на участке от шоссе Восточного до проспекта Дзержинского;

– по проспекту Дзержинского на участке от проспекта Вагоностроителей до проспекта Ленинградского;

– по проспекту Ленинградскому на участке от улицы Окунева до улицы Тимирязева.

В квадрате проспекта Мира, улиц Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 7.30 утра также будет невозможен подвоз продуктов питания.

Управлению городским хозяйством поручено установить в местах массового пребывания людей не менее 1000 стоек-ограждений, а также биотуалеты.