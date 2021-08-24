Прощание с бывшим директором «Уралвагонзавода» Николаем Малых пройдёт 26 августа

Церемония прощания с почётным гражданином Нижнего Тагила, бывшим директором «Уралвагонзавода» Николаем Малых пройдёт во Дворце культуры имени Окунева в этот четверг, 26 августа.

Зал для прощания будет открыт с 10:30, гражданская панихида начнётся в 12:00, отпевание пройдёт в храме Дмитрия Донского у центральной проходной «Уралвагонзавода». Николая Малых похоронят на кладбище «Пихтовые горы».

Напомним, Николай Малых скончался накануне, 23 августа, после продолжительной болезни. 13 августа 2021 года ему исполнилось 73 года.

На «Уралвагонзаводе» Николай Александрович проработал более 40 лет, начинал с должности слесаря-инструментальщика криогенного производства. После окончания института он работал инженером-исследователем, инженером-технологом, заместителем начальника цеха, заместителем гендиректора по производству и замдиректора механосборочного производства по инженерным машинам. С 1997 по 2009 год был генеральным директором УВЗ.

Николаю Александровичу было присвоено звание почётного гражданина Нижнего Тагила. Он возглавлял региональное отделение Союза машиностроителей России, был членом экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при председателе Совета Федерации. Принимал участие в организации международной выставки вооружений Russia Arms Expo в Нижнем Тагиле. Являлся почётным членом Российской академии ракетных и артиллерийских наук.