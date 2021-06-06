Пропавший в тайге на севере Свердловской области 9-летний мальчик найден

Девятилетний подросток, который 4 июня потерялся в лесу под Североуральском, найден живым.

«Поисковая операция по установлению местонахождения мальчика, пропавшего в тайге в 60 км от Североуральска, завершена. Одной из поисковых групп ребёнок обнаружен живым и здоровым, — сообщил E1 руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. — В тот квадрат, где его нашли, ожидают прибытие вертолёта для того, чтобы спустить мальчика с гор и доставить медикам для осмотра. Передвигается он самостоятельно. Выражаю благодарность всем волонтёрам, которые оказали помощь сотрудникам полиции в широкомасштабной операции по розыску Кирилла».

После осмотра медиками мальчика опросят правоохранители.

«Он обнаружен живым в лесном массиве. Сейчас он доставляется в следственный отдел по городу Североуральску СКР по Свердловской области для проведения опроса в рамках проводимой доследственной проверки. Всего в рамках проверочных мероприятий следователями СКР опрошено 18 участников туристического похода, проведены осмотры мест исчезновения ребёнка и базового лагеря тургруппы. В ходе проверки будет проведено медосвидетельствование найденного ребёнка. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщают в Следственном комитете Свердловской области.

Напомним, школьник был в составе незарегистрированной туристической группы вместе со своим отцом, священником одного из соборов Челябинской области. Они вместе с другими туристами совершали подъём на Уральский хребет в районе базы «Крив». Во время путешествия на гору протяжённостью около 800 метров у 46-летнего мужчины появились боли в правой ноге, в связи с чем около 17:00, возвращаясь обратно на базу, отец разрешил сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки у подножья, так как сам быстро передвигаться не мог. Спустившись с возвышенности, отец выяснил, что парень пропал. Найти его собственными силами туристы не смогли, после чего и последовало заявление в МВД.