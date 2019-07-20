Пропавший 3 дня назад в Нижнем Тагиле мужчина найден мёртвым

Сегодня, 20 июля, спасатели Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила вытащили из воды тело 36-летнего Сергея Палицына, который 17 июля ушёл из дома с другом и не вернулся. Труп мужчины обнаружен в реке Тагил возле дома № 2 по улице Космонавтов. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы. Причина смерти будет установлена после экспертизы.

Как ранее рассказала АН «Между строк» жена пропавшего Яна, в среду утром Сергей ушёл из дома, чтобы помочь другу. Около двух часов дня мужчина ответил на звонок супруги и сказал, что скоро вернётся домой, после этого связь с ним прервалась. Уже вечером Яна нашла его телефон на берегу реки Тагил. Как выяснилось позже, там он выпивал с другом.

На следующий день женщина обратилась в полицию. Друг, с которым отдыхал Палицын, рассказал правоохранителям, что Сергей пропал из вида, когда они уходили с реки в сторону улицы Космонавтов. В полиции уточнили, что официально пропавший нигде не работает и злоупотребляет алкоголем, но, как рассказала жена, домой мужчина всегда возвращается, даже если много выпьет.