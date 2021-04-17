Пропавший 22-летний тагильчанин вернулся домой

17.04.2021 13:06
22-летний Николай Ганцев, пропавший 13 апреля, вернулся домой, сообщает ИА «Все новости». По словам родственников, с ним всё в порядке.
Напомним, молодой человек ушёл из дома после конфликта с отцом. С собой он взял 7000 рублей, а телефон и документы оставил дома. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно и после этого заявили в полицию. По их словам, молодой человек и ранее уходил из дома.
Вечером в пятницу, 16 апреля, Николай Ганцев вернулся.
«Позвонил, через час пришёл. Правду о том, где был, не говорит, давить не хотим. Утверждает, что был на вокзале. Трезвый, без денег. Главное, что жив и не покалечен», — сообщили ИА «Все новости» родственники Николая.