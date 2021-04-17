Пропавший 22-летний тагильчанин вернулся домой

22-летний Николай Ганцев, пропавший 13 апреля, вернулся домой, сообщает ИА «Все новости». По словам родственников, с ним всё в порядке.

Напомним, молодой человек ушёл из дома после конфликта с отцом. С собой он взял 7000 рублей, а телефон и документы оставил дома. Родственники пытались найти мужчину самостоятельно и после этого заявили в полицию. По их словам, молодой человек и ранее уходил из дома.

Вечером в пятницу, 16 апреля, Николай Ганцев вернулся.