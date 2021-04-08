Пропавший 2 месяца назад в Нижнем Тагиле пенсионер найден мёртвым

Пропавший 3 февраля 69-летний тагильчанин Василий Столбов найден мёртвым. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на полицию.
Напомним, в начале февраля пасынок сообщил пенсионеру о смерти пожилой супруги. После этого Столбов больше не появлялся в своей квартире на улице Шевченко и не отвечал на звонки. Полицейским удалось выяснить, что в день исчезновения Столбов заходил к соседям в состоянии алкогольного опьянения, делился своим горем, после чего вышел из дома и даже попал на камеры видеонаблюдения, но найти ещё какие-то зацепки не удавалось.
6 апреля в полицию позвонили из пилорамы по адресу Индустриальная, 96 и сообщили, что обнаружили труп неизвестного мужчины.
«Сотрудники отдела полиции выезжали и опознали ранее заявленного в розыск Столбова. Ранее он подрабатывал на этой лесопилке. Ещё в феврале после исчезновения мужчины полицейские и волонтёры, проверяя возможные места появления пенсионера, были и на этой территории, но тогда не обнаружили его. По всей видимости, будучи в нетрезвом состоянии, а это подтверждали соседи, мужчина был очень расстроен потерей супруги, он упал в снег и замёрз», — рассказали изданию в полиции.