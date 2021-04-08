Пропавший 2 месяца назад в Нижнем Тагиле пенсионер найден мёртвым

Пропавший 3 февраля 69-летний тагильчанин Василий Столбов найден мёртвым. Об этом сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на полицию.

Напомним, в начале февраля пасынок сообщил пенсионеру о смерти пожилой супруги. После этого Столбов больше не появлялся в своей квартире на улице Шевченко и не отвечал на звонки. Полицейским удалось выяснить, что в день исчезновения Столбов заходил к соседям в состоянии алкогольного опьянения, делился своим горем, после чего вышел из дома и даже попал на камеры видеонаблюдения, но найти ещё какие-то зацепки не удавалось.

6 апреля в полицию позвонили из пилорамы по адресу Индустриальная, 96 и сообщили, что обнаружили труп неизвестного мужчины.