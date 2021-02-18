В Нижнем Тагиле пропал 69-летний мужчина

В Нижнем Тагиле родственники и сотрудники полиции разыскивают 69-летнего Василия Иосифовича Столбова. Заявление в полицию об исчезновении пенсионера 10 февраля написал его пасынок. В последний раз пропавшего видели 3 февраля: он заходил к соседям в состоянии алкогольного опьянения. После чего мужчина вышел из дома и не вернулся. С тех пор пожилой мужчина не выходил на связь, а его телефон недоступен.

Рост мужчины — 170 см, худощавое телосложение. В день исчезновения на нём была чёрная куртка с капюшоном и чёрные ботинки.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Столбова, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-69-32 или на линию 02.