Пропавший 1 января в Нижнем Тагиле Владислав Корчёмкин найден мёртвым 

В Нижнем Тагиле нашли мёртвым ранее пропавшего 26-летнего Владислава Корчёмкина.

Напомним, молодой человек ушёл из дома 1 января и пропал без вести. Поисками мужчины занимались полиция и волонтёры.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СК России по Свердловской области, признаков насильственной смерти нет. Проводится проверка. Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Тело направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти.

«По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала. Сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — пояснил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что Владислав Корчёмкин пропал 1 января 2024 года. Через три дня в полицию обратился отец Владислава, пояснив, что сын ушёл из дома рано утром и не вернулся. С собой у него был телефон, который позже стал недоступным.