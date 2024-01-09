В Нижнем Тагиле разыскивают 26-летнего мужчину, пропавшего 1 января

В Нижнем Тагиле пропал 26-летний Владислав Корчёмкин. Молодой человек ушёл из дома на улице Ермака 1 января, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о его исчезновении 4 января в полицию обратился отец, пояснив, что сын ушёл из дома рано утром и не вернулся. С собой у него есть телефон, но в настоящее время он недоступен.

Рост пропавшего 190–195 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые. Был одет в серую вязаную шапку, чёрный длинный пуховик с капюшоном, джинсы светло-синего цвета и тёмно-синие ботинки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02.