Пропавший 1 августа в Нижнем Тагиле 76-летний грибник найден мёртвым

В лесу под Нижним Тагилом найдено тело пропавшего в начале августа 76-летнего Валентина Лавочкина, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на руководителя поискового отряда «Скорпион» Игоря Гапонова.

Напомним, с заявлением о пропаже обратился сын пенсионера. По его словам, отец страдал частичной потерей памяти, но всё равно выражал желание сходить в лес за грибами.

«Когда к нам заявка поступила, уже вторые сутки не было пропавшего. Мы выехали [в сторону Тагилстроя, где жил мужчина]. Камер в том квадрате поисков не было, мы не понимали, куда он ушёл, и, со слов родственников, они тоже не знали. Предположительно, собирался за грибами. Поехали в то место, куда он ходил за грибами в прошлому году, — лес в районе Рудника им. III Интернационала. В этих лесах следов его так и не обнаружили. А полиции его удалось найти в этом же лесу, но далековато от места наших поисков. Не понимали, где искать», — рассказал Гапонов.